Kreis Gotha: 100er Inzidenz im Blickfeld

Gotha. Im Landkreis Gotha sinkt der Inzidenzwert weiter. Aktuell sind 305 Personen an Corona erkrankt, davon werden 39 Menschen stationär behandelt.

35 Personen wurden innerhalb von 24 Stunden positiv auf Corona getestet. Damit stieg laut Robert-Koch-Institut die Gesamtzahl der positiv Getesteten auf 9038.

Aktuell erkrankt an Covid-19 sind 305 Menschen, davon werden 39 stationär behandelt, 15 Personen liegen auf Intensivstation.

Inzwischen sind 8488 Personen genesen, 32 mehr als am Vortag. Verstorben sind bislang 245 Menschen an oder in Zusammenhang mit Corona. Der Inzidenzwert sank um 44,5 Punkte auf 102,3.