Kreis Gotha. Die Coronazahlen steigen im Landkreis Gotha weiter an. Aktiv sind 196 Personen erkrankt, 18 mehr als am Vortag.

Das Robert-Koch-Institut in Berlin vermeldet für den Landkreis Gotha einen weiteren Anstieg bei den Coronazahlen. So beträgt die Gesamtzahl bislang positiv getesteter Personen 861; 25 Personen mehr als am Mittwoch. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog.