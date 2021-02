Kreis Gotha: Anmeldefrist für Fünftklässler an Regelschulenstartet im März

Die staatlichen Regelschulen im Landkreis Gotha nehmen ab März die Anmeldungen für die künftigen Fünftklässler entgegen. Vom 8. bis 13. März muss die Anmeldung schriftlich oder persönlich vorgenommen werden, Montag bis Freitag 14 bis 17 Uhr, Samstag nach telefonischer Anmeldung. Darauf weisen das Staatliche Schulamt Westthüringen sowie das Landratsamt Gotha hin. Erziehungsberechtigte werden gebeten, die entsprechende Schule zeitnah telefonisch zu kontaktieren, um einen Anmeldetermin zu vereinbaren.

Die Aufnahmekapazität der Schulen ist durch die Festlegungen des jeweiligen Schulträgers im Schulnetzplan bestimmt. Ist die Aufnahmekapazität erreicht, bestehe kein Rechtsanspruch für den Besuch der gewünschten Schule, heißt es dazu aus der Pressestelle des Landratsamts. Die Anmeldung bedeute nicht automatisch auch die Annahme in der gewünschten Einrichtung.

Wer an die Gemeinschaftsschulen in Bad Tabarz, Tonna oder Gotha wechseln will, muss dort vom 1. bis 6. März angemeldet werden. Für Schüler, die bereits an einer Gemeinschaftsschule ­unterrichtet werden, sei das nicht nötig.

Nähere Informationen geben die Schulen oder das Schulamt Westthüringen: Tel.: 0361/57341-5145 oder -5144.