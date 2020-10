Kreis Gotha: Anschnallpflicht im Schulbus gefordert

In Schulbussen gilt bisher keine Anschnallpflicht (Symbolbild).

Wenn Kinder und Jugendliche im Kreis Gotha mit dem Bus fahren, müssen sie sich weder hinsetzen noch anschnallen. Das will Hans-Georg Creutzburg, der Kreisvorsitzende der CDU, ändern. Er fordert neue Bedingungen bei der Vertragsschließung mit Busunternehmen.

Auslöser für die Initiative seien Gespräche mit Eltern im Landkreis und der Schulbusunfall Anfang des Jahres in Berka vor dem Hainich, bei dem zwei Kinder ums Leben kamen. Der Bus war auf glatter Fahrbahn von der Straße abgekommen und hatte sich überschlagen.

„Konkret geht es mir in einem ersten Schritt darum, herauszufinden, wie viele Schülerinnen und Schüler auf welcher Linie mitfahren und ob die Sitzplatzkapazitäten ausreichen, um allen Schülerinnen und Schülern einen Sitzplatz zu garantieren.“ so Creutzburg. In einem zweiten Schritt müsse der Landkreis Gotha garantieren, dass nicht mehr Kinder befördert werden als Sitzplätze vorhanden sind. Aus diesem Grund sollten alle Schulbusse mit Sitzgurten ausgestattet sein.

Dafür benötige es nicht einmal eine Gesetzesänderung, sondern Gespräche mit den Busunternehmen. Der Landkreis könne in den Verträgen mit den Busunternehmen Stehplätze prinzipiell ausschließen und auf Gurte an allen Sitzplätzen bestehen, so Creutzburg.