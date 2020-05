Gotha. An eine gemeinsame Ausbildung für alle Bereiche der Pflege kann sich eine Spezialausbildung anschließen.

Kreis Gotha: Berufsbilder in der Pflege modernisiert

Der 12. Mai wird international als Tag der Pflege begangen. Gerade in Coronazeiten leisten Pflegekräfte in Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen, aber auch in der ambulanten Pflege einen großen Beitrag. „Ich möchte diesen Tag nutzen, um allen Pflegekräften für ihre aufopferungsvolle Arbeit der letzten Wochen zu danken“, sagt Ina Benad, Vorsitzende der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Gotha.

Deshalb wurde mit dem Pflegeberufegesetz eine neue Pflegeausbildung eingeführt. Den Auszubildenden werden in den ersten Ausbildungsjahren gemeinsame Lerninhalte vermittelt. Im dritten Ausbildungsjahr wird entweder die generalistische Ausbildung fortgesetzt oder es erfolgt eine Spezialisierung in Kinderkranken- oder Altenpflege.

Im Kreis Gotha sind 2894 Menschen in gesundheits- und krankenpflegerischen Berufen beschäftigt. Hinzu kommen 1184 Mitarbeiter in der Altenpflege.