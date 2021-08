Kreis Gotha: Bundestagsabgeordneter lädt zu Gesprächen im Freien ein

Kreis Gotha. Termine sind in Wandersleben, Sonneborn, Waltershausen und Bad Tabarz geplant.

Der Bundestagsabgeordnete Tankred Schipanski (CDU) lädt am Montag und Dienstag zu Bürgersprechstunden im Freien ein: Am 23. August von 9 bis 11 Uhr in der Ortschaft Wandersleben am Tegut-Markt in der Straße Am Sportplatz 22 und von 12 bis 13.30 Uhr in Sonneborn am Nahkauf in der Eberstädter Straße 1.

Am 24. August folgt der nächste Termin von 9 bis 10.30 Uhr auf dem Markt in Waltershausen. Am selben Tag will der Abgeordnete von 11 bis 13 Uhr auf dem Spindlerplatz, dem zentralen Platz des Kneipp-Heilbades Tabarz, mit Bürgern ins Gespräch kommen.