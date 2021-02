Kreis Gotha: Busse und Abfall-LKW stehen still

Busse und Abfall-LKW stehen still

Räumzustand behindert Fahren stark. Thüringerwaldbahn fährt noch

Von Peter Riecke

Kreis Gotha

Der öffentliche Personennahverkehr (ÖPNV) mit Bussen und die geplanten Fahrten zur Abfallentsorgung sind Montag, dem 8. Februar eingestellt, informiert das Landratsamt Gotha. Aufgrund des Räumzustandes sei kein Durch- und Herankommen, heißt es weiter in der entsprechenden Mitteilung vom Montagmorgen. Der Kommunale Abfallservice entwickele zur Zeit einen alternativen Abfuhr-Tourenplan, der in Kürze bekanntgegeben werde. Sofern die Straßen, Haltestellen und Verknüpfungspunkte geräumt sind, nehme der Busverkehr ab Dienstag, dem 9. Februar die Bedienung wieder im Normalfahrplan auf, wird versprochen.

Fahrplangemäß fahren auch die Straßenbahnzüge und Thüringer Waldbahn und Straßenbahn GmbH (TWSB) zurzeit nicht, aber die Bahn fährt, war auf Nachfrage im Straßenbahndepot der TWSB in der Waltershäuser Straße in Gotha zu erfahren. Bereits seit Freitag ist ein Schneepflug auf Schienen nahezu ununterbrochen auf dem Straßenbahn-Schienennetz unterwegs. Straßenbahnfahrer müssen dennoch oft die Weichen per Hand stellen. In der Stadt Gotha komme es auch vor, dass der Straßen-Schneepflug gelegentlich Schnee wieder auf den Gleiskörper schiebe. Nach dem Schnee-Schieben auf den Strecken liege der Schwerpunkt aktuell auf dem Freihalten der Weichen. Auch auswärtig wohnende Mitarbeiter der Bahn hatten Schwierigkeiten, zum Dienst zu gelangen. Die in Gotha wohnenden Mitarbeiter kamen zu Fuß zum Dienst.

Dennoch fahre die Bahn, wenn auch nicht fahrplangemäß, auf der gesamten Strecke auch bis Waltershausen, Friedrichroda und Bad Tabarz. Die Mitarbeiter der TWSB haben den Ehrgeiz, so viele Fahrten wie unter den gegenwärtigen Bedingungen möglich anzubieten.

„Den Nahverkehr hält aktuell noch die Thüringerwaldbahn und Straßenbahn im Gothaer Stadtgebiet und über Land bis Bad Tabarz aufrecht.“ heißt es dazu in der Mitteilung des Pressesprechers Adrian Weber aus dem Landratsamt.

Auch die Süd-Thüringen-Bahn hat ihren Verkehr zwischen Fröttstädt und Friedrichroda eingestellt, teilt sie auf telefonische Anfrage mit. Nähere Informationen über die Dauer der Unterbrechung waren kurzfristig dort nicht zu erfahren.