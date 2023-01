Kreis Gotha: Einblicke in intime Gefühlswelten

In der Ausstellung „Wir zeigen euch, was ihr nicht seht" werden Arbeiten von Kindern und Jugendlichen gezeigt, die von den Kinder- und Jugendschutzdiensten betreut wurden.

Kreis Gotha. Die Sunshinehouse gGmbH zeigt bis Ende März Kunstwerke von Kinder und Jugendlichen, die von Gewalt, Missbrauch und Vernachlässigung betroffen waren.

Wie verarbeiten Kinder und Jugendliche traumatische Erfahrungen? Eine Annäherung an diese Frage gibt die Ausstellung „Wir zeigen euch, was ihr nicht seht“. Ab 6. Februar ist die Wanderausstellung mit Bildern, Texten und Zitaten von Kindern und Jugendlichen, die von Kinder- und Jugendschutzdiensten betreut wurden, in den Räumen der Sunshinehouse gGmbH zu sehen.

Bis Ende März stehen die Räumlichkeiten des freien Trägers der Kinder- und Jugendhilfe in der Bahnhofstraße 14 in Gotha Besuchern nach vorheriger Absprache offen, die sich für die Gefühlswelten der Kinder und Jugendlichen interessieren, die von Gewalt, Missbrauch und Vernachlässigung betroffen waren. Die Betroffenen kommen in der Ausstellung selbst zu Wort und bringen ihre Emotionen in Zeichnungen, Texten und Zitaten zum Ausdruck.

Eine Perspektive, die sehr selten öffentlich sichtbar wird – zumal Kinder- und Jugendschutz eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe ist. Umso wichtiger sei es, möglichst viele Menschen zu erreichen, die sich mit dem Leid der Betroffenen auseinandersetzen und bestmöglich Hilfestrukturen unterstützen, teilt das Landratsamt Gotha mit Blick auf die Ausstellung mit.

In Thüringen gibt es 19 Kinder- und Jugendschutzdienste. Dabei handelt es sich um spezialisierte Fachberatungsstellen für Kinder und Jugendliche, die von körperlicher, psychischer oder sexualisierter Gewalt betroffen oder von Vernachlässigung bedroht sind.

Triggerwarnung: Die Inhalte der Schau können auf Besucher beunruhigend oder retraumatisierend wirken.

Ausstellung „Wir zeigen euch, was ihr nicht seht“, 6. Februar bis 31. März, Sunshinehouse gGmbH, Bahnhofstr. 14, Gotha. Kontakt für Interessenten via Telefon unter 03621/2972008 oder E-Mail an kjsd@sunshinehouse-ggmbh.de.