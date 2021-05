Kreis Gotha: Energie und Kraft zum Durchhalten

Pfarrer Alexander Caesar aus Sonneborn spricht in seinem Wort zum Sonntag über Lösungen in Krisenzeiten.

Es ist ein Jahr, in dem der Winter uns in jeglicher Hinsicht fest im Griff zu behalten scheint – emotional und auch im Blick auf Wetter und Temperaturen. Dabei liegt dieses Wochenende mitten zwischen zwei christlichen Festen, die man „normalerweise“ mit größter Sicherheit auch draußen wunderbar feiern und dabei die Natur in all ihrer Blüte genießen und besingen kann. Normal gibt es nicht mehr. Und Singen – was ist das eigentlich?

Einige dürfen nun wieder mehr als andere… eine neue Spaltung geht durch das Land. Kein Wunder, wenn der Grundgedanke der Schöpfung von Sommer und Winter, Frost und Hitze nicht mehr für alle zum Tragen kommt.

Viele berichten mir davon, dass Bäume, Sträucher oder Hecken in ihren Gärten erfroren sind – Eiszeit. Und in vielen Menschen, besonders auch denen, auf die wir unsere Zukunft bauen, Kinder und Jugendliche und alle, die mit Ihnen leben und leiden, auch. Zu politisch? Sicher. Und der Name dieses Wochenendes schreit geradezu danach. Exaudi – Herr, höre meine Stimme, wenn ich rufe.

Viele rufen gerade laut nach Hilfe, aus voller Kehle, aus Leibeskräften oder einer verzweifelten Seele. Ich möchte diese Stimmen in Erinnerung behalten, zu Gehör bringen vor den Menschen, die mit ihrem Amt etwas machen könnten und vor Gott, auf den ich hoffe und vertraue. Es gibt Auswege aus den immer neuen Notmaßnahmen unserer Tage, ganz konkret. Dieser Ausweg ist nicht von dieser Welt, aber er hat der Welt bereits auf vielfache Weise gezeigt, was Leben bedeutet und wie es geht – Jesus Christus.

Jesus verurteilt nicht, schon gar nicht jene, die sich nicht zu wehren wissen. Er übersieht niemanden. Er nimmt sich derer an, die besonders unter den Umständen ihrer jeweiligen Lebenswelt leiden. Er geht auf sie zu, spricht sie an und fragt: „Was willst Du, dass ich für Dich tun soll?“ Denn wer, außer den Betroffenen selbst, weiß schon, was sie wirklich brauchen?

Bei Jesus finden Menschen den Mut, zu sagen, was sie brauchen. Jesus lässt das geschehen und dann gehen sie weiter: sehend, gesegnet, versöhnt, getröstet, lebendig, dankbar, gerettet, geheilt. Jesus Lösung ist „nicht von dieser Welt“ und trotzdem können wir lernen, wie es geht. Es ist die Liebe, die uns am Leben hält. Wir lesen von ihr im Buch der Bücher. Ich hoffe, dass uns dieser Umbruch gelingt, zurück oder vorwärts zu einem Umgang miteinander, der sieht, dass es in Krisenzeiten keine pauschalen Antworten gibt, sondern viele Lösungen für die vielen Herausforderungen, die - neben großer Verantwortung - vor allem sehr persönliche Maßnahmen erfordern.

Vielleicht ist es diese Haltung, die vermittelt und verbindet, mitten zwischen zwei Festen. Das eine – Christi Himmelfahrt – ruft uns dazu auf, Zeugen zu sein, für das, was Jesus getan hat. Und das andere – Pfingsten – will uns bestärken, das auch gemeinsam zu tun, denn darin steckt Energie, Kraft zum Durchhalten und der Blick füreinander. Nach diesem Feuer sehne ich mich und bitte, dass jemand hört, damit es endlich wieder warm wird – in und um uns – in dieser Welt, in der wir alle Wunder sein dürfen, wie Jesus.