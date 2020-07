Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Kreis Gotha: Erneuerung einer Brücke und rund vier Kilometer Gleis

Die Deutsche Bahn erneuert bis voraussichtlich Samstag, 26. September, die Brücke über den Bach Badewasser in Waltershausen. Das Bauwerk wird durch einen Neubau aus Stahlbetonfertigteilen ersetzt. Auf der Strecke zwischen Waltershausen und Friedrichroda werden zudem Gleise und Kabelanlagen erneuert, Tiefbaumaßnahmen zur Gleisentwässerung vorgenommen.

Aus diesem Grund wird von Freitag, 17. Juli, 23.30 Uhr bis Freitag, 28. August (4.30 Uhr) der Streckenabschnitt für den Zugverkehr gesperrt. In dieser Zeit wird das alte Bauwerk abgerissen und die Fertigteile eingehoben. Die Stahlbetonfertigteile werden in unmittelbarer Nähe vorgefertigt, kündigte das Unternehmen an. Während der Arbeiten kommen unter anderem eine Großmaschine zur Bettungsreinigung und eine Gleisumbaumaschine zum Einsatz. Es sei mit Lärm zu rechnen – teilweise auch nachts.

Jetzt zum TLZ-Newsletter anmelden Täglich wissen, was in meiner Region los ist E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

An den Bahnübergängen für Fußgänger in der Steinbachstraße sowie zwischen Klostermühlenweg und Reinhardsbrunner Straße in Waltershausen erneuert die Bahn die Beläge. Der Bahnübergang Schnepfenthal bleibe für Fußgänger- und Straßenverkehr weiterhin befahrbar. Aufgrund der Streckensperrung kommt es auf der Linie Friedrichroda – Fröttstädt zu Einschränkungen im Zugverkehr. Die Thüringerwaldbahn sei von der Baumaßnahme nicht betroffen.

Informationen zu Fahrplanänderungen und Ersatzverkehren: www.sued-thueringen-bahn.de