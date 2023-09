Kreis Gotha: Erntedankfest in Hörselgau

Hörselgau. Heimatfreunde Hörselgau fahren alte Technik vor. Dreschen mit Dreschmaschine und Schmieden wird gezeigt

Ihr mittlerweile 24. Erntefest feiern Hörselgaus Heimatfreunde am Sonntag, 1. Oktober. Es beginnt 9.30 Uhr in der Kirche mit Gottesdienst. 11 Uhr schließt sich ein Umzug durchs Dorf um das Vereinsgelände am Ortsrand an, Start: Waltershäuser Straße.

Neben Dorfschmied und Spinnstube werden Dreschen mit Dreschmaschine vorgeführt und „Ditscher“ gebacken. Kinder des Zwergenlands treten auf. Samstag ab 10 Uhr können in der Kirche Erntegaben abgegeben werden.