Kreis Gotha: Gasteltern für US-Schüler gesucht

Kreis Gotha. Für Schüler aus den USA werden im Landkreis Gotha für das neue Schuljahr 2021/2022 wieder Gastfamilien gesucht.

Corona-bedingt konnte es in diesem Schuljahr zu keinem Schüleraustausch zwischen den USA und Deutschland kommen. Allerdings sind ab September dieses Jahres wieder Gastaufenthalte geplant. Aus diesem Grund werden für die US-amerikanischen Schüler von der Austauschorganisation Partnership International Gastfamilien im Landkreis Gotha gesucht.

Die Schüler sind zwischen 15 und 17 Jahre alt und sollen vom 22. August 2021 bis 20. Juni 2022 bei den Gastfamilien leben. Die Schüler sollen, wenn es die Corona-Pandemie und der Präsenzunterricht in den Schulen zulassen, ab 6. September auch am Unterricht teilnehmen.

2019 konnten zehn Gastschüler am Schuljahr 2019/2020 teilnehmen, doch mussten sie im März 2020 aufgrund des Corona-Lockdowns ihren Aufenthalt vorzeitig beenden. So waren einige von ihnen bei Familien in Friedrichroda, Waltershausen und Herrenhof unter der Patenschaft von Mitgliedern des Bundestages untergebracht.

Interessenten können sich bei Partnership International unter Tel. (0221) 9139733 oder E-Mail: office@partnership.de melden.