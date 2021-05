Kreis Gotha: Inzidenzwert unter 150

Im Gebäude des Gesundheitsamts des Landkreises Gotha in der Schützenallee finden auch Corona-Tests statt.

Gotha. Im Landkreis Gotha sank der Inzidenzwert am Mittwoch wieder unter 150. 303 Personen sind aktuell an Covid-19 erkrankt.

Die Fallzahlen der an Corona erkrankten Personen im Landkreis Gotha sinken weiter. Wie das Landratsamt vermeldete, sind derzeit aktuell 303 Personen an Covid-19 erkrankt. Davon liegen insgesamt 34 Menschen in Kliniken, davon 15 weiter auf Intensivstationen.

Seit Pandemie-Beginn wurden 9003 Personen positiv auf das Virus getestet. Inzwischen sind 8456 Personen genesen. Bislang sind 244 Personen in Zusammenhang mit Covid-19 verstorben. Der Inzidenzwert sank auf 146,8.