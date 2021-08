Kreis Gotha ist Vorreiter bei der Sonnenenergie

Eine Photovoltaikanlage liefert Strom für den Eigenbedarf des Konsums in Ballstädt (Archiv-Foto).

Kreis Gotha. Mit die meisten Photovoltaikanlagen in Thüringen stehen im Landkreis Gotha. Für den Ausbau sollen mehr Freiflächen genutzt werden.

Gemessen an der Einwohnerzahl hat der Kreis Gotha mit die meisten Photovoltaikanlagen in ganz Thüringen. Mit 2964 Einrichtungen dieser Art wird im Landkreis Solarstrom erzeugt. Mehr gibt es nur im Wartburgkreis (3070). Das geht aus Daten der Thüringer Energie- und Greentech-Agentur (ThEGA) hervor. Demnach werden 16 Prozent des Stromverbrauchs im Freistaat aus der Energie der Sonne gewonnen.

Im Kreis Gotha werden durch Photovoltaikanlagen 117 Megawatt Leistung umgesetzt. Die Zahl der Photovoltaik-Anlagen hat sich in Thüringen innerhalb eines Jahres um 4032 erhöht. Gemessen an der Einwohnerzahl kommen in Thüringen im Schnitt 18 Photovoltaikanlagen auf 1.000 Einwohner.

„Moderate Preise für Solarmodule, eine gestiegene Nachfrage für Elektroautos und nicht zuletzt die attraktiven Konditionen des Thüringer Förderprogramms Solar Invest haben dazu geführt, dass immer mehr Thüringerinnen und Thüringer in eine Solaranlage auf dem eigenen Dach investieren“, sagt Marcel Weiland von der Servicestelle Solarenergie der ThEGA. Er fordert, dass neben Dächern auch mehr Freiflächen für den Aufbau von Photovoltaikanlagen genutzt werden. Besonders Areale entlang von Autobahnen oder Schienen sowie Altlastensanierungsflächen wie Mülldeponien hätten Potenzial.