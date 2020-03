Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Kreis Gotha: Kerzenschein zum Dank an alle, die Großes leisten

Haben Sie Angst? In diesen Tagen besonders? Ich begegne Menschen, die daraus keinen Hehl machen. „Ja, ich habe Angst.“ Wovor haben wir Angst? Die meisten Menschen, die mit mir über ihre Angst sprechen, fürchten sich nicht davor, vom Virus befallen zu werden. Sie haben nicht die Angst, dass sie sterben könnten.

Die meisten Menschen haben Angst vor der Ungewissheit. Wie lange wird es dauern? Was für Folgen wird es für unser Leben haben, wenn es mal vorbei ist. Werde ich dann noch meinen Arbeitsplatz haben? Von solchen Ängsten höre ich, und ich habe selten ein Mut machendes beruhigendes Wort dagegen. Denn auch ich habe Angst.

Angst ist ein Grundexistential des Menschen. Keine Angst zu haben, ist lebensgefährlich. Nur weil wir Menschen mit Angst ausgestattet sind, können wir uns vor gefährlichen Situationen schützen. Erst wenn die Angst unser Leben bestimmt ist sie schädlich. Menschen mit chronischen Angststörungen können davon ein trauriges Lied singen. Denn sie erleben, wie die Angst ihre Seele auffrisst.

Wie also umgehen mit der Angst in diesen Zeiten? Zunächst einmal die Angst ernst nehmen, sie nicht überspielen. Daraus folgend das ernst nehmen, was wirklich hilft. Physische Kontakte mit anderen auf ein Minimum reduzieren. Wer in diesen Tagen Corona-Parties feiert, ist nicht cool, sondern dumm und verantwortungslos.

Auch unsere Vorfahren hatten Angst. Auch Menschen, die zutiefst auf ihren Gott gehofft, geglaubt und vertraut haben, waren nicht frei von Ängsten. Unsere Bibel ist voll von Geschichten der Angst. Aber es gibt mindestens genauso viele Geschichten von Bewahrung und von Rettung. Geschichten, die davon erzählen, wie Gott ihr Leben heil gemacht hat. Auch zu dieser Heilung können wir beitragen.

Ich bekomme in den letzten Tagen immer wieder Nachrichten auf mein Handy, in denen aufgefordert wird, heute Abend eine Kerze ins Fenster zu stellen, als Zeichen der Dankbarkeit für die vielen, die in diesen Zeiten Großes leisten. Den Menschen in der Pflege, in Krankenhäusern, den Kassierern und Kassiererinnen in den Supermärkten. Den Helfern in der Nachbarschaft. Da diese Nachrichten immer weitergeleitet werden, weiß ich nicht, wann heute ist. Also fordere ich alle auf, die das lesen, heute am Montag, 23. März, eine Kerze in ihr Fenster zu stellen. Sagen Sie es weiter. Das bringt Licht in diese Welt gegen die Angst.

„Die Angst meines Herzens ist groß; führe mich aus meinen Nöten!“ (Psalm 25, Vers 17)

Jochen Franz ist Pfarrer in der Margarethenkirche Gotha.