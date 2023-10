Kreis Gotha: Kommissar ermittelt in Finsterbergen

Wandersleben. Pfarrer und Superintendent Gregor Heidbrink stellt seinen Krimi „Finsterbergen 1943“ in der Menantes-Literaturgedenkstätte Wandersleben vor.

Als Krimi-Autor kommt Finsterbergens ehemaliger Pfarrer Gregor Heidbrink nach Wandersleben in die Menantes-Literaturgedenkstätte. Der heutige Superintendent von Apolda wird am Mittwoch, 18. Oktober, seinem Krimi „Finsterbergen 1943“ vorstellen und daraus lesen, kündigt Pfarrer Bernd Kramer an.

In dem 2021 erschienen Buch erzählt Gregor Heidbrink vom Leben auf dem Land und taucht ein in dunkle Wälder und schwarze Zeiten. Wer fragt im totalen Krieg schon nach Gerechtigkeit? Doch dann stirbt die Dorfschönheit, das schöne Ännchen. An der Seite von Kommissar Reinhold Münster soll der ehrgeizige SS-Mann Magnus Neumann dafür sorgen, dass jemand büßen muss. In Finsterbergen wimmelt es von landverschickten Kindern und Fremdarbeitern. Aber es gibt auch Sonderlinge mit Geheimnissen. Und die Hilfsbereitschaft der Dorfbewohner gegenüber den Ermittlern scheint gering. Aber Kommissar Münster hat eine heiße Spur.

Im Rahmen der Lese- und Vortragsreihe „Kultur im Pfarrhaus“ lädt der Menantes-Förderkreis der evangelischen Kirchgemeinde Wandersleben am Mittwoch, 18. Oktober 2023, um 20 Uhr zu dieser spannenden Krimilesung ein.