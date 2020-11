Die Zahlen an Corona-Infizierten steigt im Landkreis Gotha weiter an. Für Rettungskräfte, die die schwer erkrankten Patienten zur weiteren Behandlung in die umliegenden Krankenhäuser fahren, stellen solche Transporte ein Risiko dar – könnten sie sich doch selbst infizieren.

Doch nicht nur sie, sondern auch alle anderen Patienten, die mit den gleichen Krankenwagen transportiert werden. Aus diesem Grund hat das Landratsamt Gotha den beiden Rettungsdiensten zwei Fahrzeuge aus der Flotte des Katastrophenschutzes zur Verfügung gestellt.

Einer der beiden Krankentransportwagen, die die Kennzeichnung KTW B tragen – der Buchstabe B bedeutet Bevölkerungsschutz – steht in der Fahrzeughalle der Rettungswache des Gothaer Kreisverbandes des Deutschen Roten Kreuzes (DRK), der andere beim Rettungsdienst Schmolke in Waltershausen. Seit dem 11. November befinden sich die beiden KTW's im Einsatz. Abgesichert werden sollen damit Krankentransporte, wie beispielsweise von Dialysepatienten.

Viele Dialysepatienten sind derzeit in Quarantäne

Beim Roten Kreuz wird das zusätzliche Fahrzeug für sogenannte Infektionsfahrten genutzt, erklärt Andreas Brandau vom DRK-Kreisverband. „Wir hatten in der letzten Zeit einige Dialysepatienten, die mit Corona infiziert waren und von den Taxiunternehmen nicht gefahren wurden“, sagt Brandau.

Deshalb sind die Rettungssanitäter des Roten Kreuzes eingesprungen und haben die Patienten zur Dialyse gefahren. Die Infektionsfahrten gerade bei diesen Patienten habe in den letzten Tagen zugenommen. Zahlreiche Dialysepatienten befinden sich in Quarantäne, müssen aber trotzdem mehrmals in der Woche an die Dialyse. Die meisten Fahrten sind montags, mittwochs und freitags.

Nach der Fahrt muss das Fahrzeug komplett desinfiziert werden. Bereits während den Krankenfahrten tragen die Rettungskräfte Schutzanzüge, Mund-Nasen-Schutz und Handschuhe. Alles wird gesondert entsorgt. Für den KTW B sind die beiden Rettungssanitäter Thomas Stahnke und Sebastian Beer verantwortlich.

Rettungswagen müssen desinfiziert werden

So berichten sie, dass nach den Infektionsfahrten der Krankentransportwagen desinfiziert werden muss und das kann eine Weile dauern. Dazu kommt die Einwirkzeit, die bis zwei Stunden dauern kann. „Das Fahrzeug befindet sich dann in Status 6 - nicht in Betrieb“, erläutert Sebastian Beer.

Um sich selbst vor den Viren im Fahrzeug schützen zu können, wenn die Rettungssanitäter dieses reinigen, müssen sie neben einem Schutzanzug, eine Schutzbrille und zwei paar Handschuhe tragen. Das habe etwas mit der Säure Beständigkeit zu tun, denn das Desinfektionsmittel soll ja die Viren auf der Trage und den anderen Flächen abtöten, betont der Rettungssanitäter. Zur Reinigung gehört nicht nur der hintere Teil des Krankenwagens, sondern auch das Cockpit, wo Fahrer und Beifahrer sitzen. „Wir reinigen das nach jeder Fahrt“, sagt Beer.

Desinfektionsmittel haben lange Einwirkzeiten

Natürlich werden auch die anderen Rettungswagen ständig gereinigt und desinfiziert, allerdings sei der DRK-Kreisverband dann bereits an seine Kapazitätsgrenzen gelangt. Grund dafür seien auch die gestiegenen Fahrten von Corona-Patienten.

Aufgrund der langen Einwirkzeit des Desinfektionsmittels konnten keine Patientenfahrten getätigt werden, betont Sabine Köhler, Vorstand des DRK-Kreisverbandes Gotha. Deshalb habe man beim Landratsamt um Entlastung gebeten, um eine nahtlose Sicherstellung der Krankentransporte zu gewährleisten.

Beide KTW's sind ausgestattet wie alle anderen Rettungswagen. Alle notwendigen medizinischen Gerätschaften sind hier vorhanden, sodass die Rettungskräfte nicht nachrüsten müssen.