Die Agentur für Arbeit in Gotha vermeldet steigende Zahlen bei der Kurzarbeit.

Einen Anstieg bei der Kurzarbeit vermeldet die Agentur für Arbeit in Gotha. So seien die Zahlen im November deutlicher angestiegen, als zuvor. Im Gegensatz dazu ist die Arbeitslosigkeit gesunken. So liegt die Arbeitslosenquote im Agenturbezirk Gotha bei 6,3 Prozent - 0,2 Prozent weniger als im Vormonat.