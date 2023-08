Kreis Gotha lobt zwei Preise aus

Gotha. Einsatz in Jugendarbeit und kulturelles Engagement im Landkreis Gotha sollen gewürdigt werden. Landratsamt nimmt Vorschläge entgegen.

Der Landkreis Gotha will dieses Jahr wieder den Jugendförderpreis sowie den Kulturpreis vergeben. Beim Jungend-Förderpreis sollen Personen, Gruppen, Vereine und Initiativen geehrt werden, die sich in besonderer Weise in der Jugendarbeit und Jugendsozialarbeit engagieren. Die dabei erbrachten Leistungen sollen von Dauer und für die Kinder und Jugendlichen nutzbar sowie erlebbar sein. Gleichzeitig sollen sie auf das Areal des Landkreises Gotha Bezug nehmen, teilt die Pressestelle des Landratsamtes zu den Bedingungen mit.

Der Preis ist mit 1.500 Euro dotiert. Vorschläge mit biografischen Daten und einer ausführlichen Begründung können von Einzelpersonen, Personengruppen und kommunalen Körperschaften eingereicht werden. Einsendeschluss ist der 25. August. Die Vorschläge können an das Landratsamt Gotha, Jugendamt (Stichwort: Jugendförderpreis 2023), 18.- März- Str. 50, 99867 Gotha, gerichtet werden.

Einsendeschluss am 25. August sowie am 8. September

Ähnlichen Konditionen gelten bei der Vergabe des Kulturpreises, um hervorragende kulturelle Leistungen zur würdigen. Die Bandbreite reiche von auf Regionalgeschichte, der Volkskunde, der bildender Kunst, der Musik, der Literatur bis kulturwissenschaftlicher oder kunsthandwerklicher Bereiche. Der Preis ist ebenfalls mit 1.500 Euro dotiert und soll Jahresende übergeben werden. Einsendeschluss ist der 8. September. Die Vorschläge sind zu richten an das Landratsamt Gotha, Amt für Bildung, Schulen, Sport und Kultur, 18.-März- Straße 50, 99867 Gotha oder per Mail anschulvw@kreis-gotha.de. Bei beiden Preisen werde eine Jury entscheiden.