Kreis Gotha: Mehr Kontrollen zu Corona-Regeln

Gotha. Nicht nur drinnen, auch in der Öffentlichkeit soll so wenig Kontakt wie möglich zu haushaltsfremden Personen stattfinden. Die Gefahr einer Ansteckung mit dem Coronavirus kümmerte eine Gruppe wenig, die sich am Sonntagabend am Spindlerplatz in Bad Tabarz traf. Als die Polizei dort eintraf, kam es zu Handgreiflichkeiten, leichten Verletzungen und schließlich einer Festnahme. Um die Einhaltung der Infektionsschutzmaßnahmen zu kontrollieren, hat die Polizei ihre Präsenz im Landkreis Gotha deutlich erhöht.

Angesichts der Infektionslage sind bereits seit Anfang Dezember mehr Polizeistreifen im Landkreis unterwegs. Das werde man auch weiterhin gewährleisten, heißt es aus der Landespolizeiinspektion (LPI) Gotha. Dabei gehe es vor allem um die nächtliche Ausgangssperre, aber auch tagsüber sind die Beamten verstärkt unterwegs um mögliche Personenansammlungen aufzulösen. Auch als Spaziergänge getarnte Demonstrationen gegen die Corona-Maßnahmen beschäftigten die Beamten, zuletzt in Waltershausen. Die Arbeit verlange den Polizisten derzeit sehr viel ab, sagt Alexandra Hoodt von der LPI Gotha.

So uneinsichtig wie die Gruppe in Bad Tabarz seien die Personen, die bei Kontrollen angesprochen werden, selten. „In den meisten Fällen genügt ein kurzes Gespräch mit Personen, um zu verhindern, dass Verstöße gegen das Infektionsschutzgesetz begangen werden“, so Hoodt. Vielmehr setze man auf eine Erläuterung der Regeln, was überwiegend positiv aufgenommen werde.

Gemeinsame Kontrollen und Streifenfahrten gibt es mit dem Ordnungsamt. Mit den anderen zuständigen Behörden im Landkreis, den Städten und Gemeinden tausche man sich intensiv über die Lage aus.

Statt Sachbeschädigungen, Unfällen und Ruhestörung hatte die Polizei zum Jahreswechsel auch hier eher ein Auge auf Personenansammlungen. Einige wenige Einsätze seien aus diesem Grund erforderlich gewesen, konnten jedoch nach einer Belehrung ohne weitere Maßnahmen beendet werden.