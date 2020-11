Kreis Gotha: Meinung von Schülern ist gefragt

Für eine Kinder- und Jugendstudie befragt das Landratsamt Gotha gemeinsam mit dem Kreisjugendring Gotha und dem Organisationsberatungsinstitut Thüringen (Orbit) Schüler der Klassenstufen 5 bis 12 an weiterführenden Schulen im Landkreis.

Es gibt zwei Fragebögen für Schüler bis zur siebten und ab der achten Klasse. Das Ausfüllen ist freiwillig, und die Ergebnisse werden anonym erfasst. Eltern müssen ihr Einverständnis für die Teilnahme ihrer Kinder an der Befragung erteilen.

Mit der Befragung sollen Erkenntnisse zu den Lebensumständen und Interessen der jungen Menschen gewonnen werden, die in die Fortschreibung eines Jugendförderplans einfließen.

So sollen sich Jugendarbeit und Jugendsozialarbeit zukünftig stärker an den Bedürfnissen von Heranwachsenden orientieren können. Zudem ergebe sich so die Möglichkeit zur gesellschaftlichen Teilhabe für die Jugendlichen.

Die Befragung findet bis Dezember dieses Jahres statt. Erste Ergebnisse werden im Frühjahr 2021 erwartet. Die Auswertung der Fragebögen obliegt Orbit. Das Institut hat vor einem Jahr bereits eine Familienbefragung im Auftrag des Landkreises vorgenommen.