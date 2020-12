Nun vier Corona-Patienten mehr stationär im Kreis Gotha

Aus dem Landratsamt in der 18.-März-Straße in Gotha kommen die aktuellen Zahlen zu den Corona-Fällen.

68 statt zuvor 64 Patienten liegen auf den Covid19-Stationen der Klinken im Kreis, teilt das Landratsamt Gotha am 31. Dezember 2020 mit. Ein weiterer Patient musste auf eine der Intensivstationen verlegt werden. Corona-Blog: Thüringens Kliniken arbeiten am Limit – Die Corona-Regeln für Silvester in Thüringen

Es sind somit nun sechs gegenüber dem 30. Dezember. 471 und damit 58 Personen mehr gelten als an Corona erkrankt.

Die Gesamtzahl der seit der Pandemie-Feststellung positiv auf Sars-Cov2 getesteten Personen beträgt entsprechend der Zählweise des Robert-Koch-Institutes im Landkreis Gotha nun 2056. 1516 davon gelten als genesen.

Vier weitere Menschen und damit insgesamt 69 sind im Zusammenhang mit der Pandemie verstorben.