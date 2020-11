Bürgermeister können sich am 11.11.2020 in Sicherheit wiegen. Covid-19-Virus und Corona-Verordnungen halten die närrischen Truppen von Rathausstürmen zu Beginn der fünften Jahreszeit ab. Sie sind durchweg abgesagt. Der neuerliche Lockdown lässt Tamtam nicht zu. Doch Jecken sind einfallsreich. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog.

Finsterbergen

In Finsterbergen hat Ortsteilbürgermeister Gerhard Werner (CDU) ein Ganzkörper-Kondom übergestreift. Sicher ist sicher. Denn das FKK-Völkchen um Präsidentin Liane Heft hat selbst für den Rathaussturm im Homeoffice eine nahezu kontaktfreie Überraschung angekündigt. Der Beginn der Corona-Faschingssaison soll nicht sang- und klanglos unter den Tisch fallen. Sonst wäre es gar zu traurig, findet sie angesichts des leeren Linde-Saals. Kein Galatanzabend „Reunion“, keine Büttenabende werden in der 47. FKK-Session über die Bühne gehen.

Sicher ist sicher: Finsterbergens Ortsteilbürgerbürgermeister Gerhard Werner wappnet sich für den Rathaussturm in Corona-Zeiten. Foto: Karina Messing

Die Entscheidung zum Lockdown habe der FKK erleichtert aufgenommen, gesteht Liane Heft. „Wir waren hin- und hergerissen. Machen wir was oder nichts?“ Drei Szenarien seien für den Start durchgespielt worden: fast wie immer bis ganz klein mit einsamer Konfettikanone vorm Haus des Gastes. Doch Rathaussturm mit Abstandsregeln und in Zwei-Haushalt-Formation bringe nichts. Jetzt, wo alle aufgerufen sind, sich nicht zu treffen und zu feiern, wollen die Narren nicht aus der Reihe tanzen. Immerhin: Ortsteilbürgermeister Werner trägt eine schwere Fußfessel.

Der FKK hatte auch überlegt, das Faschingsmotto „Überall Maskenball“ im Freien umzusetzen, von Rodelfasching bis Kinderfasching im Linde-Garten. Doch das erscheine aus heutiger Sicht nicht umsetzbar. „Wir haben die Hoffnung noch nicht ganz aufgegeben, dass bis zum Ende der kurzen Saison es noch Möglichkeiten geben wird, um sich im Freien zu treffen“, gesteht Heft.

Corona stellt die Aktiven vor eine harte Bewährungsprobe. Heft: „Es ist ein komisches Gefühl, so ganz zum Stillstand verdonnert zu sein. Das gab es noch nie.“ Die FKK-Ballett- und Trainingsgruppen hatten sich bis vor wenigen Wochen im Freien zum Sport getroffen. Im Herbst sei noch eine Jahreshauptversammlung durchgeführt worden. Nun ist alles gestrichen. Die Maßgabe lautet nun: „Wir hoffen, dass wir beieinander bleiben. Wir kämpfen, dass es den Fasching im nächsten Jahr noch gibt.“

Tambach-Dietharz

Tambachs Bürgermeister und TFC-Mitglied Marco Schütz (parteilos) ist noch zum Scherzen aufgelegt. „Wir machen eine Schlüsselübergabe“, und winkt lachend ab: „Nein, nein, nein. Das ist nur die halbe Wahrheit.“ Er werde den Rathausschlüssel an TFC-Präsident Jens Arnold am 11.11. übergeben, von Jeck zu Jeck. Für die närrische Gemeinde werde das Prozedere gefilmt und ins Internet gestellt. Ansonsten hat der TFC alles abgesagt, auch die für den 14. November geplante Proklamation des neuen Prinzenpaares.

Ohne Tollitäten stehen die Tambacher und Dietharzer aber nicht da. Dennis I. und Miriam I. vom Doktors Köpel (bürgerlich Erdenberger) haben sich bereit erklärt, das Zepter eine weitere Saison zu schwingen – auch im Homeoffice. Der Verein hat festgelegt, dass es keine Büttenabende geben wird. „Sobald wir alle geimpft sind, werden wir wieder loslegen“, so Schütz, TFC-Minister für Recht und Ordnung. Vor Aschermittwoch 2021 sei das höchst unwahrscheinlich. Eins merkt Schütz noch an: „Narren sind Optimisten.“ Vor diesem Hintergrund haben die Tanzgruppen bis zum Lockdown geprobt – im Prinzip für die Saison 2021/2022.

Waltershausen

In Waltershausen bleibt der Marktplatz am 11.11. verwaist. Doch der Rathausschlüssel ist schon in Narrenhand. Jens Seyfarth, Chef der Karnevalsturner, hat ihn am Reformationstag, 31. Oktober, von Bürgermeister Michael Brychcy (CDU) geholt. Das Prozedere haben Jens Herold und Thomas Kühr von TMR Radio gefilmt. Der Videoclip soll am 11.11. um 11.11 Uhr ins Internet gestellt werden. Seyfarth verbindet das mit der Ankündigung, dass Karneval in Waltershausen in der 53. KTW-Session nicht stattfindet. Mit den Hygienemaßnahmen gebe es keine Möglichkeiten, irgendeine Veranstaltung durchzuführen. „Das ist schon ziemlich hart.“

Friedrichroda

Die FCC-Truppen Friedrichrodas bleiben zu Hause. Bürgermeister Thomas Klöppel (parteilos) behält die Schlüsselgewalt. „Wie alle anderen Veranstaltung haben wir uns wegen der Pandemie entschieden, den Rathaussturm nicht durchzuführen“, erklärt er.

Ohrdruf

Nachdem der Ohrdrufer Carnevalsverein unterm Motto „Fernsehen ohne Qual – OCV Privatkanal“ in der letzten Session sein Publikum begeistert hatte, zieht die Gute-Laune-Truppe in ihrer 28. Staffel den Stecker, so deren Sprecherin Felizia Zentgraf. Wegen Corona wähnte sich manch einer im falschen Film. Wochenlang hätten die OCV-Programmchefs an einer Alternative gebastelt. Doch nun stehe fest: Sie starten mit etwas Besonderem – mit einer ausgefallenen Auftaktveranstaltung. Sowohl Schlüsselübergabe vorm Rathaus als auch die übliche Faschingsdisco am Wochenende entfallen. Allen OCV-Freunden gibt Zentgraf für die faschingslose Zeit mit auf den Weg: „Unser Publikum ist mit Abstand das Beste.“

Catterfeld

Auch den Catterfeldern ist Karnevalstrubel unter diesen Corona-Bedingungen zu heiß. Das jedenfalls sagt FCC-Chef Erik Kühn. Der übliche Auftakt ist gestrichen, auch die Büttenabende im Gasthaus Schillershöhe. Für 40 Leute im Saal lohne der Aufwand nicht. Als letzte närrische Hoffnung bleibt der Rosenmontagsumzug am 15. Februar. Dann ist auch die Corona-Faschingssaison vorbei.