Kreis Gotha schließt sich Kommunen in Rad-AG an

Kreis Gotha. Der Landkreis Gotha tritt der Arbeitsgemeinschaft von Kommunen bei, die sich für mehr Radfreundlichkeit einsetzen wollen.

Der Landkreis Gotha ist das 15. Mitglied in der Arbeitsgemeinschaft Fahrradfreundlicher Kommunen in Thüringen. Darüber informiert die Kreisverwaltung. Bestätigt wurde der Beitritt bereits am 11. April, wie die erste Beigeordnete Sylke Niebur auf der letzten Kreistagssitzung informierte.

Der Beitritt zur AG fand auf Beschluss des Kreistages statt, der sich neben Vernetzungseffekten insbesondere eine gemeinsame kommunale Stimme zugunsten des Ausbaus des Radverkehrs in Thüringen verspricht. Der Landkreis zahlt einen jährlichen Mitgliedsbeitrag von 1500 Euro. Ebenfalls Mitglied des Netzwerks sind die Nachbarregionen Ilm-Kreis, Schmalkalden-Meiningen, das Eichsfeld sowie der Kyffhäuserkreis. Hinzu kommen die Städte Erfurt, Gera, Jena, Weimar, Eisenach, Nordhausen, Mühlhausen, Arnstadt, Ilmenau und Schmölln.