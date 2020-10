Die Landgemeinde Drei Gleichen hat ihre erste Gemeindepartnerschaft geschlossen. Am Tag der Deutschen Einheit unterzeichneten Bürgermeister Jens Leffler (CDU) und sein hessischer Amtskollege Götz Esser (Freie Wähler) aus Weilrod einen Partnerschaftsvertrag.

Die Vertreter der Drei-Gleichen-Gemeinde nahmen das 30-jährige Bestehen der Einheit zum Anlass, um nicht nur eine neue Partnerschaft einzugehen, sondern auch die bestehenden zu untermauern. So kamen am 3. Oktober fünf Bürgermeister zusammen, um gemeinsam über die Zusammenarbeit in den nächsten Jahren zu beraten.

Drei-Gleichen-Bürgermeister Jens Leffler (links) unterzeichnete am Einheitstag den Partnerschaftsvertrag mit der hessischen Gemeinde Weilrod, hier Bürgermeister Götz Esser (rechts). Foto: Conny Möller

Bereits am Vormittag besichtigten die Gäste aus Hammersbach, Reiskirchen, Weilrod und Oberboihingen mit Drei-Gleichen-Chef Jens Leffler das Burgenland. Hier wurde den Partnern gezeigt, welche Veränderungen in den letzten Jahren hier getätigt wurden. Bevor man sich am Abend zur Festveranstaltung anlässlich des 30-jährigen Jahrestages der Einheit im Bürgersaal von Günthersleben traf, wurde ein Baum gepflanzt.

Allerdings wurde die junge Eiche von den Mitarbeitern der Baum- und Landschaftspflege Günthersleben auf der Freifläche des Bürgerhauses schon vor ein paar Tagen gesetzt. „Ihr hättet hier kein Loch mit dem Spaten in den Boden bekommen“, antwortet Gartenbauer Uwe Brand auf die Fragen der Bürgermeister. „Wir haben drei Stunden mit dem Bagger gebraucht“, so Brand weiter. Doch hatte er für die Gemeindechefs etwas vorbereitet, um die Baumpflanzung zu beenden. Säcke mit Rindenmulch mussten um den Baumstamm verteilt werden, und schließlich brauchte die junge Eiche noch Wasser.

Nachdem Bürgermeister Jens Leffler und seine Amtsbrüder Michael Göllner aus Hammersbach, Torsten Hooge aus Oberboihingen, Dietmar Kromm aus Reiskirchen sowie Götz Esser aus der Gemeinde Weilrod ihre Arbeit beendet hatten, ging es zum festlichen Teil im Saal über.

Coronabedingt nahmen nur 70 Vertreter aus allen Gemeinden an der Festveranstaltung teil. Leffler: „Trotz Corona haben wir uns entschieden, die Partnerschaft am 3. Oktober zu begehen.“ Für ihn sei das ein starkes Zeichen, welches die Drei-Gleichen-Gemeinde setzt. Deshalb habe er auch einen besonderen Festredner eingeladen, der aus seiner Sicht die 30 Jahre Einheit beleuchtete. Alt-Landrat Konrad Gießmann (CDU) ließ in dreißig Minuten die 30 Jahre Einheit aus eigenen Erlebnissen vorüberziehen. „Wir haben in der Zeit viele Entscheidungen getroffen, die nicht immer gut waren“, sagte Gießmann, der seit zwei Jahren Pensionär ist. Trotzdem könnten der Landkreis Gotha und auch die Gemeinde Drei Gleichen stolz sein, auf das was geschaffen wurde. Als Beispiele nannte er das Entstehen des Gewerbegebietes, aber auch den Bau der Kreismülldeponie in Wipperoda sowie den Krankenhaus-Neubau.

Im Anschluss an die Festrede unterzeichneten Jens Leffler und Bürgermeister Götz Esser aus Weilrod den Partnerschaftsvertrag. Beide Gemeinden hatten zuvor entsprechende Beschlüsse gefasst.