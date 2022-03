In der Fahrerlaubnisbehörde des Gothaer Landratsamtes kann man online Termine für den Führerschein-Umtausch in Gemeinden buchen.

Kreis Gotha: Termine für Führerscheinumtausch in Städten und Gemeinden verfügbar

Kreis Gotha. Wer seinen Führerschein umtauschen will, kann dies jetzt auch vor Ort in Ohrdruf, Waltershausen und Friedrichroda tun.

Die Fahrerlaubnisbehörde bietet jetzt neben normalen Terminen zum Pflichtumtausch im Gothaer Landratsamt auch Umtauschtermine in Städten und Gemeinden an. So können seit ein paar Tagen Buchungen für Ohrdruf getätigt werden. Ab 21. März kommen Waltershausen und ab 4. April die Stadt Friedrichroda dazu.

Wie die Kreisbehörde mitteilt, sind in Ohrdruf noch freie Termine verfügbar. Führerscheininhaber, die jetzt zum Umtausch verpflichtet sind - dazu zählen die Führerscheinbesitzer der Altersklasse 1953 bis 1958 - werden gebeten, diese Möglichkeit im Ohrdrufer Rathaus zu nutzen. Termine können online unter www.landkreis-gotha.de/service/fahrerlaubnisbehoerde/ gebucht werden. Sollten Termine ausgebucht sein, kann man die Hauptstelle nutzen.