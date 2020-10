Im Landkreis Gotha hat es von Dienstag zu Mittwoch keine Covid-19-Neuinfektionen gegeben. Die Zahl der auf das Coronavirus positiv getesteten Personen liegt unverändert bei 398. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog.

Aus der Familienfeier in Friedrichroda haben sich nach Untersuchung der betroffenen Schulklasse und der Parallelklasse sowie der Lehrer keine weiteren Fälle ergeben, so das Landratsamt. Am Montag hatte die Kreisbehörde mitgeteilt, dass in der Helene-Lange-Schule Friedrichroda eine Klasse in Quarantäne und eine weitere in den Distanzunterricht versetzt worden war. Eine Jugendliche war am vorvergangenen Wochenende bei einer Familienfeier mit dem Covid-19-Virus infiziert worden.

Zum Corona-Fall im Umfeld eines Seniorenheims in Tambach-Dietharz stellt die Kreisbehörde klar, dass alle Kontaktpersonen negativ getestet wurden. Sie befinden sich aber unabhängig davon noch in Isolierung (Quarantäne) bis Anfang kommender Woche. Die Untersuchungen waren durch eine positiv getestete Person ausgelöst worden, die auch Zugang zum Heim hatte.

Jedoch musste eine weitere Person stationär ins Krankenhaus aufgenommen werden. Damit werden jetzt fünf Personen in den Krankenhäusern des Landkreises behandelt.

Die Zahl der Genesenen gibt die Landkreisverwaltung ebenfalls unverändert mit 339 an. Zu Mittwoch erkrankt sind ebenso unverändert zu Dienstag 29 Personen. Die Anzahl der mit Corona verstorbenen liegt seit Ende Mai 2020 unverändert bei 30.