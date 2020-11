Kreis Gotha: Verzichten ist angesagt

Ach, war das schön, irgendwie erleichternd, als in dieser Woche pünktlich nach dem Ewigkeitssonntag die Straßen-Advents-Deko in unseren Dörfern moniert wurde. Jeden Tag wurde es mehr. Ich habe den Aufbau dieser Lichter als so wohltuend erlebt wie nie zuvor! Bei all den Einschränkungen, Absagen und „geht nicht…“ leuchten die Lichter wie in jedem Jahr – vielleicht gerade deshalb in diesem Jahr doch noch etwas heller. Da leuchtet vertraute „Gewohnheit“, die sein darf! Ach ja, das tut gut.

Am liebsten möchte ich allen zurufen: Ja, stellt in diesem Jahr ein paar mehr Lichter auf. Sie sollen uns in dieser beklemmenden Zeit gut tun. Sie mögen Licht schenken in der dunklen Jahreszeit. Auf der anderen Seite weiß ich, dass da die nächste problematische Tür aufgeht. Denn, wenn in diesem Jahr Corona scheinbar alles bestimmt, ist doch der Klimawandel noch mal mehr ein beklemmendes Thema, das uns alle betrifft. Und da wäre nun die Aufforderung nach immer mehr Lichtern nicht gerade förderlich… Verzichten ist angesagt, wenn wir unsere Erde retten wollen. Müll sparen und nicht schon wieder „Müll“ kaufen, der nur eine Saison hält… Also was nun: Neue Lichterketten kaufen, zum Zeichen dafür, dass wir es uns „trotz allem“ schön gemütlich machen können? Oder besser weniger weihnachtliche Beleuchtung, sorgsam mit Strom und Plastik umgehen und weniger „haben müssen“? Es ist ein Dilemma. Scheinbar ist es so: Wir kommen nicht drum herum. Wir können tun und lassen und sind doch immer irgendwie mit daran beteiligt, dass wir mit unserem Verantwortungsbewusstsein ins Gehege kommen… Im biblischen Wochenspruch zum morgigen ersten Advent heißt es: Siehe, dein König kommt zu dir, ein Gerechter und ein Helfer. (Sacharja 9,9) Ich nehme das gern mal ganz wörtlich! Versprochen ist in diesem alten Prophetenwort, dass Gott dich nicht übersieht! Versprochen ist Hilfe, inmitten aller Einschränkungen und Sorge… Inmitten von Befürchtungen und Angst will Gott hinein „leuchten“, damit ich mich wieder sortieren kann und so die nächsten Schritte finde. Jetzt liegt es an mir, aufzusehen, hin zu gucken und versuchen zu entdecken, wo und wie ich diesem Helfer und Tröster begegnen kann. Siehe, er ist schon unterwegs zu dir! Schau dich um! Wenn in diesem Jahr schon alles anders ist…, dann könnte gerade dieser neue Weg durch die kommenden Adventswochen bis Weihnachten vielleicht was ganz Besonderes werden. Anette Denner ist Pastorin des Kirchspiels Seebergen.