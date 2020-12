Kreis Gotha: Viele Ausflügler trotz geschlossener Gaststätten

Mehr als gut besucht sind am vorletzten Tag des Jahres 2020 die Höhenlagen des Thüringer Waldes im Landkreis Gotha, hier an der Einmündung des Rennsteiges in die Schmalkaldener Straße auf Höhe des Heuberghauses. Zwar sind die Ausflugsgaststätten geschlossen, aber an manchen Stellen werden Bratwurst und alkoholfreie Getränke "to go" angeboten.

Trotz geschlossener Gaststätten zieht es um den Jahreswechsel hunderte Ausflügler in die Höhenlagen des Thüringer Waldes, denn dort liegt Schnee. Meist mit Schlitten und Nordic-Walking-Stöcken, aber selten mit Skier ausgestattet und oft in Begleitung von Hunden sind sie unterwegs. So waren am vorletzten Tag des Jahres 2020 der Parkplatz an der Kreuzung Rennsteig/ Schmalkalder Straße auf Höhe des Heuberghauses voll belegt und die Personenkraftwagen parkten am Straßenrand bis zum Prinz-Andreas-Eck. Auch die Parkplätze auf dem Weg zum Großen Inselsberg und auf dem Plateau dort wurden intensiv genutzt. Am Skihang am Großen Inselsberg ist der Skilift ausser Betrieb, dennoch wurde dort gerodelt und Snowboard gefahren, trotz vereister Treppen und Geländer, die die Rückkehr zum Parkplatz erschwerten.

Die Gaststätten Heuberghaus, Spießberghaus und Tanzbuche sind wie andere Gaststätten auch geschlossen und verweisen gleich am Heuberghaus mit einem Schild auf diesen Umstand. Allerdings gibt es noch bis zum 3. Januar eine Grill-Hütte, an der Bratwurst, Tee, alkoholfreier Punsch und anderes angeboten werden, bei passender Witterung 12 bis 15 Uhr einschließlich Silvester. Allerdings wird darauf geachtet, dass sich keine langen Warteschlangen bilden und Abstände eingehalten werden. Zum Verzehr müssen sich die Kunden in das umliegende Gelände verstreuen.

Holger Müller, einer der vier Gesellschafter des Heuberghauses, und Katrin Oschmann freuen sich über die Dankbarkeit der Ausflügler, unterwegs doch ein Imbissangebot zu haben. Die Kunden hielten sich an die Abstandsgebote und kommen kontinuierlich, sodass es beim Braten und Ausschenken kaum Pausen gebe, bringen sie sinngemäß zum Ausdruck. Nur die Aufschrift an der Hütte neben dem Grill täuscht. Aus der „Cocktailhütte“ werden keine alkoholischen Getränke verkauft.