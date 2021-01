Kreis Gotha: Weniger Gewerbeobjekte werden gebaut

Kreis Gotha Gothaer Unternehmer investieren im Vergleich zu 2019 nur noch einen Bruchteil in neue Nichtwohngebäude.

Mehr als zehn Millionen Euro wurden 2020 für den Neubau von Gewerbeobjekten im Kreis Gotha investiert. Das zeigen die Zahlen, die das Thüringer Landesamt für Statistik nun für den Zeitraum zwischen Januar und November 2020 veröffentlicht hat. Im Vergleich zu 2019 hat die Zahl neuer sogenannter Nichtwohngebäude im Landkreis deutlich abgenommen.

In den ersten elf Monaten des Jahres 2020 wurde der Neubau von 44 Gewerbegebäuden genehmigt. So wurden 121.000 Quadratmeter neuer Handelsfläche geschaffen. Das sind 20 neue Bauwerke weniger als im Vergleichszeitraum 2019, als auf 750 Quadratmetern neue Nichtwohngebäude gebaut wurden. Lediglich ein Achtel des Geldes, das 2019 in solche Neubauten investiert wurde, wurde 2020 dafür ausgegeben.

Die Entwicklungen im Landkreis Gotha entsprechen nicht dem Thüringer Trend. Dort ist das Investitionsvolumen 2020 um rund 250 Millionen Euro gestiegen. Derweil wurden, wie in Gotha, weniger Genehmigungen für Gewerbeobjekte erteilt. Das Bauvolumen hat sich in ganz Thüringen fast verdoppelt.