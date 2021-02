Kreis Gotha: Zwei weitere Tote

Zweit weitere Patienten sind an oder mit Corona verstorben, teilt das Landratsamt am 10. Februar mit. Damit sind es nunmehr insgesamt 149 Verstorbene. Zudem sei die Zahl der stationär aufgenommenen Patienten gegenüber dem Vortag von 69 auf 72 gestiegen, zehn sind auf der Intensivstation. Als an Corona erkrankt gelten derzeit noch 421 gegenüber 464 Personen am Vortag. Seit Beginn der Pandemie wurden im Landkreis Gotha 4244 Personen positiv getestet.