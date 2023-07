In und vor der Wagenhalle der Thüringerwaldbahn wird der Kreisseniorentag ausgerichtet, zum zweiten Mal in Gotha.

Kreisseniorentag in der Wagenhalle der Waldbahn in Gotha

Am Mittwoch, 12. Juli, stehen die Seniorinnen und Senioren im Landkreis Gotha im Mittelpunkt. Ab 9.30 Uhr erwartet sie in und vor der Wagenhalle der Thüringerwaldbahn und Straßenbahn GmbH in Gotha nunmehr 24. Kreisseniorentag ein buntes Bühnenprogramm.

Nach der offiziellen Begrüßung um 10 Uhr gibt es beispielsweise Auftritte des Fanfaren- und Showorchesters Gotha, der Tanzschule Schütte, von Liedermacher Olaf Bessert und einer Trachtengruppe aus Salzgitter, die auf die Europeade einstimmen wird. Sie wird am Abend, 18 Uhr auf dem Hauptmarkt eröffnet. Im Außenbereich stellen sich zum Beispiel die Gothaer Straßenbahnfreunde vor. Die Polizei berät unter anderem über Betrugsmaschen, während die Feuerwehr das Thema Brandschutz in den Fokus rückt.

Kostenfreier Parkplatz hinter dem Marstall soll genutzt werden

An einem weiteren Stand erhalten die Seniorinnen und Senioren Informationen zum Thema Wohnen im Alter. Das Programm wird außerdem durch verschiedene Ausflüge ergänzt. Die Seniorinnen und Senioren können beispielsweise Schloss Friedrichsthal besichtigen, an einem Rundgang durch die Augustinerkirche teilnehmen oder bei einer Führung mehr über die Geschichte der Orangerie erfahren. Es wird empfohlen, mit den öffentlichen Verkehrsmitteln anzureisen. Alle Gäste, die mit dem Auto nach Gotha kommen, können den Parkplatz hinter dem Marstall kostenfrei nutzen und mit der Straßenbahn zur Haltestelle „Wagenhalle“ fahren. An der Wagenhalle selbst stehen nur für außergewöhnlich Gehbehinderte (blauer Parkausweis für Personen mit Behinderungen in der Europäischen Union) Parkflächen zur Verfügung.

Das vollständige Programm: www.landkreis-gotha.de/aktuelles