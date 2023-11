Kreissparkasse Gotha nur per Telefon und E-Mail erreichbar

Gotha. Wegen einer internen Veranstaltung ist der Betrieb bei der Kreissparkasse Gotha am Mittwoch eingeschränkt.

Keine persönlichen Vorsprachen oder Beratungstermine können am Mittwoch, den 22. November, in der Kreissparkasse Gotha stattfinden. Betroffen sind die Standorte in Gotha, Waltershausen, Friedrichroda und Ohrdruf, heißt es in einer Mitteilung. Grund sei eine interne Veranstaltung.

Die telefonische Erreichbarkeit sei unter der bekannten Rufnummer abgesichert. Ebenso würden Anliegen per E-Mail bearbeitet.

„Wir stellen uns strategisch für das Jahr 2024 auf und führen dazu eine Veranstaltung mit den Beraterinnen und Beratern durch“, so Jörg Krieglstein, Vorstandsvorsitzender der Kreissparkasse Gotha. Die Einschränkungen seien durch die Erreichbarkeit per Telefon und E-Mail weitgehend minimiert worden.