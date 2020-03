Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Kreissparkasse Gotha schließt ungebetene Schlafgäste aus

Rund um die Uhr Geld abheben wird in Gotha und Waltershausen bald nicht mehr möglich sein. Wie der Vorstand der Kreissparkasse Gotha mitteilt, werden die Räume mit Selbstbedienungsautomaten in der Hauptgeschäftsstelle in Gotha sowie in der Filiale in Waltershausen zukünftig nachts abgeschlossen. Grund seien ungebetene Schlafgäste.

Die Nächte quartierten sich demnach Obdachlose in den Räumen ein. Oft mussten am Morgen danach ihre Hinterlassenschaften beseitigt werden, die zu Geruchsbelästigung geführt hatten. Wohnungsangebote und derartige Hilfen hätten die Schläfer abgelehnt. Die Kreissparkasse sieht daher keine andere Lösung, als demnächst die Räume zwischen 22 und 4 Uhr abzuschließen.