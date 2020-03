Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Kreistag Gotha berät über Zweckverband für neue Leitstelle

In der Sitzung des Gothaer Kreistages geht es am Mittwoch, 4. März, ab 18 Uhr im Spohr-Saal unter anderem um den Erhalt einer Praxis für Hals-, Nasen- und Ohrenheilkunde in Gotha. Das Medizinische Versorgungszentrum Ilmenau der Ilm-Kreis-Kliniken Arnstadt-Ilmenau möchte die Praxis von Dr. Yussef Faour in der Helenenstraße übernehmen.

Damit soll der Standort langfristig gesichert werden, zumal der Arzt bereits mit den Ilm-Kreis-Kliniken zusammenarbeite, da er seit vielen Jahren Patienten in diese Einrichtung einweise. Weil es sich um ein kommunales Unternehmen handelt, das überregional tätig werden will, muss der Landkreis Gotha nachweisen, dass dem Kauf der Praxis durch die MVZ Ilmenau gGmbH keine berechtigten eigenen Interessen entgegen stehen. Deshalb muss der Kreistag darüber abstimmen. Die Gothaer Kreisverwaltung sieht in der Übernahme kein Problem. Nachdem am Montagabend der Kreistag des Wartburgkreises über die Bildung eines Zweckverbandes Zentrale Leitstelle Westthüringen beraten wollte, steht diese Beschlussvorlage am Mittwoch ebenfalls auf der Tagesordnung des Gothaer Kreistages und Anfang April im Ilmkreis. Die drei Landkreise wollen unter Einbeziehung der kreisfreien Stadt Eisenach eine gemeinsame Leitstelle betreiben, um die Kosten auf breitere Schultern zu verlagern und die Förderung von bis zu 70 Prozent durch den Freistaat Thüringen für den Aufbau einer solchen Institution für Westthüringen zu nutzen. „Ein wichtiger Effekt wäre zudem, das Personal flexibler einsetzen zu können“, sagt Onno Eckert (SPD), der Gothaer Landrat. Zwar werde als Sitz des Zweckverbandes Gotha vorgeschlagen, der Standort der künftigen gemeinsamen Leitstelle sei damit aber noch nicht festgelegt. Sitzung des Gothaer Kreistages am 4. März, 18 Uhr, im Spohr-Saal in der Reinhardsbrunner Straße 23 in Gotha.