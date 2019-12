Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Kreistagsfraktion unterstützt erneut Tafel

Freude am Donnerstagmorgen bei Beate Henze und ehrenamtlichen Helfern in der Gothaer Tafel in der Erfurter Landstraße 4: Mit Kaffee, Obst und vielen anderen Lebensmitteln bepackt kommen Christian Jacob, Thomas Fröhlich und Hans-Georg Creutzburg in die Ausgabestelle für Bedürftige. Sie bringen die jährliche Spende der CDU/FDP-Fraktion des Kreistages. Das hat Tradition. Der Landtagsabgeordnete Jörg Kellner, der später hinzukommt, kann nicht sagen seit wie vielen Jahren in der Fraktion dafür Geld gesammelt wird. Aber er nennt einschließlich sich selbst fünf Fraktionsvorsitzende, unter deren Regentschaft das üblich war. Bei der Tafel sind 700 Familien gemeldet.