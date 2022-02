Krieg in der Ukraine: Gothaer Stimmen für den Frieden

Gotha. So nehmen Gothaer Vertreter aus Kultur, Verwaltung und Kirche sowie vom Freundeskreis Anteil am Leid der ukrainischen Bevölkerung.

Das militärische Vorgehen Russlands gegen die Ukraine wird in Gotha mit Sorge verfolgt. Nachdem am Donnerstag die russische Invasion in den Grenzgebieten des Landes vermeldet wurde und der ukrainische Präsident den Kriegszustand ausgerufen hat, beziehen die Stiftung Schloss Friedenstein, die Stadt Gotha und die Evangelische Kirchengemeinde Gotha sowie der Verein der Ukrainefreunde Gotha Stellung zu den Ereignissen.

„Mit Entsetzen und Bestürzung haben wir heute die Nachricht von den Angriffen der russischen Streitkräfte auf die Ukraine vernommen. Unser Mitgefühl gilt den Menschen in der Ukraine. Wir stehen fassungslos vor dem Leid, das diesen Menschen in vollem Bewusstsein der Konsequenzen zugefügt wird“, teilte die Stiftung Schloss Friedenstein mit. Die Stiftung hatte ihre Verbindungen mit Russland zuletzt intensiviert. Vor Kurzem wurden Kooperationen mit dem Staatlichen Puschkin-Museum in Moskau und der Staatlichen Eremitage in Sankt Petersburg auf den Weg gebracht. Am kulturellen Dialog mit den russischen Partnern wolle die Stiftung festhalten. „Die Kultur ist der Botschafter des Friedens“, heißt es.

TLZ-Newsletter für Gotha Jetzt kostenlos zum täglichen Newsletter für Ihre Region anmelden! E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Unter dem Friedenskuss am Schloss Friedenstein wird es am Freitag, 17 Uhr, ein Friedensgebet geben. Foto: Claudia Klinger / Archiv

„Die Eskalation des Konfliktes macht mich sprachlos und sehr traurig“, äußerte sich auch Knut Kreuch (SPD) zur Lage in der Ukraine. Als Oberbürgermeister Gothas stelle er sich bedingungslos auf die Seite des Friedens. In Gedanken sei er derzeit nicht nur bei den 79 Menschen, die aus der Ukraine stammen und in Gotha leben, sondern auch bei den 139 aus Russland stammenden Mitbürgern und den 126 Russlanddeutschen, die in Gotha ein Zuhause gefunden haben.

Die Evangelische Kirchengemeinde Gotha kündigt ab dem 28. Februar jeden Montag um 18 Uhr ein Friedensgebet auf dem Klosterplatz vor der Augustinerkirche an. Bereits ab diesem Freitag sollen zudem täglich um 12 Uhr die Glocken der Margarethenkirche läuten. „Für Frieden sollen sie stehen und daran erinnern, dass er unser höchstes Gut ist“, teilte Ulrike Uebelacker von der Kirchengemeinde mit.

Unter dem Motto „Waltershausen für Frieden“ hatte der SPD-Ortsverein für Donnerstagabend zu einer Mahnwache auf dem Marktplatz der Stadt aufgerufen.

Friedensgebet unterm Friedenskuss des Schlosses Friedenstein

Auch Dietrich Wohlfarth, Vorsitzender des Vereins Ukrainefreunde Gotha, ist fassungslos angesichts des Krieges. Er hat bereits für Freitag, 17 Uhr, ein Friedensgebet angeregt. Es soll unter dem Friedenskuss am Nordportal des Schlosses Friedenstein stattfinden – gemeinsam mit Stadt und Landkreis sowie Kirchengemeinden aus Gotha. „Ich hoffe, dass wir als Region geschlossen Gesicht gegen den Krieg zeigen“, so Wohlfarth. Daran beteiligen werde sich auch die evangelische Regelschule Gotha, die seit zehn Jahren eine Partnerschaft mit einer ukrainischen Schule pflegt.

Die Ukrainefreunde habe eine E-Mail erreicht – „von Igor Shlionchak, unserem Freund und Partner aus dem Christlichen Kinderhaus Dumantsi. Sie ist herzzerreißend“, sagt Dietrich Wohlfarth. Darin heiße es: „Die Menschen sind alle in Panik. An Tankstellen, Geschäften und Apotheken bilden sich riesige Schlangen. Wir haben heute auch Explosionen in Dumantsi gehört. Unsere Fenster erzitterten. Die Kinder gingen zur Schule, kehrten aber sofort nach Hause zurück. Nach ein paar Stunden gab es keine Produkte mehr in den Geschäften.“

Dumantsi ist ein kleines Dorf in der Nähe von Tscherkassy. Die Gothaer Ukrainefreunde unterstützen die Menschen in dieser Region schon seit 1993. „Eigentlich wollten wir im Frühjahr unseren nächsten Hilfstransport starten. Das ist nun alles völlig offen“, so Wohlfarth.