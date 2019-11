Wandersleben WanderslebenKriminelle sind in einen Verbrauchermarkt in der Straße Am Sportplatz in Wandersleben eingedrungen. Wie ihnen das gelang, darauf wusste die Polizei zunächst keine Antwort. Der oder die Täter hätten Schränke ...

Kriminelle erbeuten Geld

Kriminelle sind in einen Verbrauchermarkt in der Straße Am Sportplatz in Wandersleben eingedrungen. Wie ihnen das gelang, darauf wusste die Polizei zunächst keine Antwort. Der oder die Täter hätten Schränke und Spinde durchsucht und etwa 460 Euro Bargeld erbeutet, so die Polizei.

Den Angaben zufolge geschah der Einbruch in den Laden zwischen vorigem Samstag, 13.20 Uhr, und Sonntag, 13.30 Uhr. Mit einem Zeugenaufruf, der am Montag verbreitet wurde, hoffen die Ermittler, Hinweise zu der Tat zu erlangen.

Hinweise: Tel: 03621/781124, Fallnummer 0275986/2019