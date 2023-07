Krisenmanagement und Alltagsamtsgeschäfte

Landrat Onno Eckert testet in der Station der Rettungsambulanz in Ohrdruf die elektrohydraulische Trage des neuen Einsatzwagens, links Geschäftsführer Christian Kronfeld.

Gotha. Landrat Onno Eckert zieht Bilanz und steckt Vorhaben ab. Bereit für zweite Amtsperiode

Fünf Jahre im Amt ist ein Jahr vor der Wahl. So stellt sich die kommunalpolitische Zeitrechnung für Landrat Onno Eckert (SPD) derzeit dar. Der Crawinkeler hatte zum 1. Juli 2018 die Leitung der Kreisverwaltung, als jüngster Landrat bundesweit seinerzeit, übernommen. 2019 verlor er zwar als nunmehr 34-Jähriger den inoffiziellen Titel an den frisch gewählten 32-jährigen Florian Lorenzen zum Landrat des Landkreises Nordfriesland. Doch die Freude am Amt sei geblieben.

Inzwischen hat der SPD-Kreisverband Eckert für die Landratswahl nominiert. Er sei keineswegs amtsmüde, erklärt Eckert und fügt mit Blick zurück hinzu: „Hätte ich gewusst, was auf mich zukommt, ich wäre trotzdem angetreten.“ Trotz vielfältiger Krisen, die allen und somit auch der Kreisverwaltung einiges abverlangt hätten, seien in dieser Zeit wichtige Vorhaben umgesetzt oder auf den Weg gebracht worden.

Landkreis baut Schulsozialarbeit kurzerhand aus

Er verweist zum Beispiel auf die Ausweitung der Schulsozialarbeit durch kreisliche Mittel. Das sei in der Wahrnehmung vielleicht nicht so präsent, resultiere aus einer Haushaltsaufstellung der damaligen Amtsleiterin Simone Baumann, aus Landes- und Eigenmitteln. Mit entsprechendem Zuwachs bei Kreiszuschüssen ließe sich noch mehr machen, habe sie ihm erklärt. Da habe es keinen langen Entscheidungsprozess gegeben, es sei umgesetzt worden. 2022 war die Zahl der Schulsozialarbeiter auf 33 aufgestockt worden, die sich der Belange von Kindern und Jugendlichen an den Schulen annehmen.

Geräuschlos sei auch der Übergang des Betriebs der Gemeinschaftsunterkünfte in die Regie des Kreises vollzogen worden, in dessen Internate GmbH. Zuvor waren damit Dienstleister betraut worden. Das habe zur Folge gehabt, dass „ein Stück weit die Verantwortung im Nirgendwo“ gelegen habe, erinnert Eckert.

Bis 2018 habe noch die Devise gegolten, dass das Landratsamt in erster Linie nicht mehr Aufgaben auf den Tisch bekommen solle, als sich begründen ließen. Was nicht die kreisliche Hoheit betreffe, sollten Städte und Kommune erledigen. Die vor gut einem Jahr erfolgte Einrichtung des Amtes für Wirtschaftsförderung und Kreisentwicklung, geleitet von Adrian Weber, sowie das Vorantreiben des Breitbandausbaus verdeutliche aber, dass der Landkreis überörtliche Funktionen habe.

Dass alle kreisangehörigen Gemeinden die Deutsche Glasfaser (DGG) betraut hätten, sei Resultat der überörtlichen Strategie der Kreisverwaltung, stellt Eckert fest: „Hätten wir nicht moderiert, hätten wir weiter Flickschusterei.“

Wegen der Coronapandemie sei die Unterstützung der Vereinsarbeit etwas aus dem Blickfeld geraten. Das ändere sich wieder. Das Bewältigen der Pandemie, Managen von Flüchtlingsströmen bei gleichzeitiger Energiekrise habe die letzten Jahre geprägt. Eckert macht das an einer Aufforderung des Bundesamts für Katastrophenschutz an die Landkreise fest: „Ihr müsst organisieren, multiple Krisen zu bewältigen.“ Folgerichtig müsse das Amt für Brand- und Katastrophenschutz gestärkt werden, sagt Eckert. Deshalb sei es richtig gewesen, zwei Hallen in Gotha-Süd für den Katastrophenschutz neu herzurichten. Inzwischen habe sich auch personell die Lage im Amt entspannt.

Fachkräftemangel große Herausforderung

Eine große Herausforderung für die Zukunft sieht Eckert für die Kreisverwaltung beispielsweise in der Bewältigung des Fachkräftemangels: „Wir merken das in vielen Gewerben und sozialen Einrichtungen ebenso wie in der Kreisverwaltung. Nur wenn wir als Region attraktiv bleiben und gleichzeitig neue Technologien klug nutzen, werden wir auch diese Aufgabe bestehen.“

Mehr Impulse hätte der Landrat in seiner bisherigen Arbeit gerne im Rahmen der Schulnetzplanung gesetzt. Er denke da beispielsweise an die Diskussion um die Schulen Molschleben/Warza sowie Ohrdruf/Crawinkel. Besonders bedauerlich sei es, wenn man in der Diskussion mit Vertretern aus dem Umfeld einer Schule zu hören bekomme, dass es zwar gerade misslich sei, nur an vier Tagen Unterricht gewährleisten zu können, aber dennoch alles so bleiben solle, wie es ist, so Eckert.

Trotz so mancher Herausforderungen blicke er positiv in die Zukunft: „Auch zukünftig möchten wir gemeinsam mit den Institutionen, Vereinen und Unternehmen der Region Lösungen für vielfältige Herausforderungen finden.“

Kompromisslos bleibe er im Umgang mit der AfD: „Ich werde nicht mit der AfD zusammenarbeiten. Das war so und wird auch so bleiben.“