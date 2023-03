Krötenhochzeit im Forsthaus Willrode

Willrode. Das Forstamt Erfurt-Willrode bietet Unterweltexpedition, Amphibien-Safari, Handwerkermarkt und vieles mehr zum offenen Forsthaussonntag.

Zum Thema „Krötenhochzeit“ und zum offen Forsthaussonntag laden das Forstamt Erfurt-Willrode und der Förderverein am Sonntag, 26. März, von 10 bis 17 Uhr ein. Einen ungewöhnlichen Start in den Tag kann man erleben, wenn man sich mit Nils Morgner um 11 Uhr auf eine Exkursion in die Unterwelt begibt.

Treffpunkt hierzu ist die Bushaltestelle am Haarberg. Von hier aus geht es für zwei Stunden zum Bo-denlehrpfad mit Hintergrundinformationen. Um 13 Uhr berichtet Reinhard Krause im historischen Jagdsaal über „Frösche, Kröten, Unken – heimische Amphibien“. Ein Highlight für alle kleinen und großen Gäste gibt es um 14 Uhr, wenn Diana Leischner zur Amphibien-Safari aufbricht und auf hoffentlich viele Arten faszinierenden Kriechtiere trifft. Gaumenfreuden versprechen die Wildspezialitäten vom Grill, das Scheunencafè wartet mit Kaffee, Kuchen und anderen Leckereien auf die Gäste.

Zudem gibt es auf einem Handwerkermarkt viel zu entdecken und das historische Jagdmuseum in der Kapelle ist geöffnet. Der Bereich des Forstamts umschließt Erfurt. In elf Forstreviere unterteilt erstreckt sich der Zuständigkeitsbereich zudem über den Ilmkreis, die Stadt Gotha, das Weimarer Land und Sömmerda.