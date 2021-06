Krügerverein Neudietendorf lädt zum Parkfest

Die Krügervilla mit ihrem Kräutergarten in Neudietendorf.

Neudietendorf. Der Krügerverein in Neudietendorf feiert am 27. Juni sein achtes Parkfest mit handwerklichen Ständen.

Bereits zum achten Mal veranstaltet der Krügerverein Neudietendorf ein Parkfest. Neben geselligem Beisammensein soll in diesem Jahr wieder das Kunsthandwerk im Mittelpunkt stehen.

Von 14 bis 18 Uhr haben Besucher am Sonntag, 27. Juni, im Krügerpark die Gelegenheit zahlreiche Höhepunkte zu erleben. So präsentieren Händlerinnen an Ständen das Kunsthandwerk Schmuck. Mitglieder des Projekt FIT der MitMenschen-Sozialen Dienste gGmbH Erfurt stellen sich vor. Daneben gibt es einen Bienenstand mit Honigverkostung und Imkermaterial zum Anfassen und Bestaunen.

Natürlich kann man sich auch selbst betätigen. So kann Porzellan bemalt oder ein Insektenhotel befüllt werden. Kinder und Erwachsene können ihren Mut beim Kistenklettern beweisen.