Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Kuchen diesmal mit Pink Panther

Wer am vergangenen Sonntag eine Karte für die Veranstaltung mit dem Stummfilmerzähler Ralph Turnheim in der Stadtbibliothek Gotha hatte, wurde enttäuscht: Die Leinwandlyrik fiel wegen einer Erkrankung des Künstlers kurzfristig aus. Aber: Sie soll nachgeholt werden und inzwischen steht der neue Termin auch schon fest. Ralph Turnheim wird nun am Sonntag, 14. Juni, um 15.30 Uhr sein Pink-Panther-Programm in Gotha präsentieren.

Der Freundeskreis der Stadtbibliothek als Organisator ist froh, dass so schnell ein Ersatzangebot gemacht werden kann. Denn die Tickets waren begehrt. Wer eins besitzt, muss es also noch knapp vier Monate lang gut verwahren. Wer am 14. Juni allerdings keine Zeit hat, kann seine Karte bis zum 30. Mai in der Stadtbibliothek Gotha zurückgeben und bekommt sein Geld wieder. Die Freundeskreis-Mitglieder wollen auch zum Ersatztermin wieder ihr Bestes geben. Bereits ab 14 Uhr laden sie zu Kaffee und Kuchen ein – wie bereits am vergangenen Sonntag. Da hatten die meisten Besucher diese Einladung angenommen, auch ohne Auftritt von Ralph Turnheim. Außer einem kleinen Rest sind alle 17 Kuchen verkauft worden. Auf so viel positive Resonanz hofft der Förderverein auch am 14. Juni – diesmal mit Pink Panther.