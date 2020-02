Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Kuchen ohne Pink Panther

Die Absage kam sehr kurzfristig. Bis zuletzt hatte Stummfilmerzähler Ralph Turnheim gehofft, dass seine Stimme doch mitspielen werde und er am Sonntagnachmittag seine Leinwandlyrik zu Pink Panther im Cibulka-Saal der Stadtbibliothek Gotha präsentieren könnte. Doch die Stimme versagte – die Veranstaltung musste ausfallen.

Der Freundeskreis der Stadtbibliothek als Veranstalter wurde selbst überrascht und konnte die Absage auf die Schnelle auch nicht mehr kommunizieren. Also stand eine Einlasserin tapfer an der Tür und erklärte jedem Neuankömmling geduldig das Dilemma. Die Gäste zeigten viel Verständnis.

Außerdem war der Weg am Sonntagnachmittag in die Stadtbibliothek für die meisten Besucher nicht umsonst. Denn wie angekündigt gab es vor der Veranstaltung Kaffee und Kuchen, gekocht und gebacken von Freundeskreis-Mitgliedern. Und die waren froh, dass sie nicht auf ihren Süßspeisen sitzen blieben. Viele Gäste griffen bei der vielfältigen Auswahl gern zu. So kam auch noch ein bisschen Geld in die Vereinskasse.

Und es gab eine weitere gute Nachricht: Ralph Turnheim, der bereits mit zwei anderen Programmen hier begeisterte, will seinen Pink Panther auf jeden Fall auch in Gotha zeigen – die Tickets behalten also ihre Gültigkeit.