Künftige Gymnasiasten im Kreis Gotha Anfang März anmelden

Auch das Gymnasium Gleichense in Ohrdruf nimmt vom 1. bis zum 6. März Anmeldungen neuer Schüler entgegen.

Gotha. Eltern, die ihr Kind an einem Gymnasium anmelden wollen, sollten dafür vorab telefonisch einen Termin mit der Schule vereinbaren.

Wer zum Schuljahr 2021/2022 an ein Gymnasium, eine Gesamtschule, eine Gemeinschaftsschule, an ein Spezialgymnasium oder das berufliche Gymnasium wechseln will, muss vom 1. bis 6. März angemeldet werden. Darauf weisen das Staatliche Schulamt Westthüringen und das Amt für Bildung, Schulen, Sport und Kultur des Landkreises Gotha hin.