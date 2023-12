Künstlerische Intelligenz als Spielart der KI

Gotha In einer Mitgliederausstellung des Verbands der Bildenden Künstler Thüringen befassen sich Kunstschaffende im KunstForum Hannah Höch in Gotha mit der Frage, wie Kunst entsteht.

Regelmäßig ist der Verband Bildender Künstler Thüringen Gast im KunstForum Hannah Höch und gestaltet hier viel beachtete Ausstellungen. So auch jetzt mit dem etwas wortspielerischem Begriff „Künstlerische Intelligenz“. Insgesamt 26 Künstlerinnen und Künstler aus ganz Thüringen haben sich dem Begriff der Künstlichen Intelligenz auf ihre Art und Weise genähert.

Die KI ist aktuell in aller Munde und niemand weiß, wohin sie die Menschheit bringen wird. Oder in welcher Größenordnung sie sich in der Kunst etabliert. Dass Künstlerinnen und Künstler von Hause aus neugierig sind, liegt auf der Hand. Sind sie es doch, die in ihren Arbeiten die jeweils aktuelle Gesellschaft spiegeln und sich von ihr inspirieren lassen. Und so verwundert es wenig, dass sich die KI auch in den Werken der Kunstschaffenden widerspiegelt.

In der Ausstellung „Künstlerische Intelligenz - wie Kunst entsteht“ befassen sich die Ausstellenden mit so drängenden Fragen wie: Kann die Technologie künstlerischem Schaffen neue Dimensionen öffnen? Oder kann künstlerische Intelligenz künstlicher Intelligenz neue und wertvolle Impulse oder Rahmenbedingungen bieten?

Dass es darauf keine allgemeingültigen Antworten geben kann, liegt in der Komplexität der Sache. Denn KI erschafft keine Kunstwerke. Im Gegenteil. Sie bedient sich ihrer. Noch immer bedarf es dem Menschen, seinem Willen und seiner Kreativität, um am Ende Neues entstehen zu lassen – wenn auch mit Hilfe der Maschine.

Neues, wie in der aktuellen Ausstellung. Sie ist eine Mischung aus vielem, klug gemischt und mit viel Raum für Interpretationen. Aber auch mit Interaktion. An einem Werk beispielsweise dürfen sich die Besucher selbst ausprobieren, beobachtet von der Mona Lisa.

Um der Ausstellung Struktur zu verleihen, haben Nina Lundström und Dr. Cornelia Erdmann, die Kuratorinnen der Schau, nach Ähnlichkeiten in der Herangehensweise der Kunstschaffenden gesucht. „Für uns ergaben sich mit ‚Schnittstelle‘, ‚Handwerk‘ und ‚Prozess‘ drei Gruppen an Werken, die wir gut gemischt den Besuchern zeigen möchten“, sagt Cornelia Erdmann. Und Videokünstlerin Nina Lundström ergänzt: „Dabei ist sehr interessant zu sehen, dass sich Künstler jeden Alters, von Jahrgang 1944 bis ganz jung mit dem Thema der künstlerischen Intelligenz befassen und ihre Werke eingereicht haben.“

Eröffnet wird die Ausstellung am 7. Dezember um 17 Uhr.