Künstliche Intelligenz zur Produktivitäts-Steigerung

Christian Döbel, hier mit einem programmierbaren Roboter, der auch im Schulunterricht genutzt werden kann, lädt am 14. Juni zum 10. Waltershäuser Technologietag ein.

Waltershausen. Hochkarätiges Wissen für die Industrie wird im Freizeitzentrum Gleisdreieck in Waltershausen beim 10. Waltershäuser Technologietag dargeboten.

Künstliche Intelligenz zur Steigerung der Produktivität, das ist das Thema des zehnten Waltershäuser Technologietages im Freizeitzentrum Gleisdreieck, zum dem am Mittwoch, 14. Juni, Christian Döbel erneut in den Veranstaltungssaal an der Steinbachstraße 18 einlädt. Das hochkarätige Treffen von Fachleuten überwiegend aus technischen Bereichen beginnt dort 9 Uhr. Carsten Feller, Staatssekretär im Thüringer Ministerium für Wirtschaft, Wissenschaft und Digitale Gesellschaft hält das Grußwort.

Der erste Vortrag widmet sich einem Thema, das in Deutschland gerade aktuell ist: Martin Seidler, Leiter Forschung und Entwicklung der Ifesca-GmbH aus Ilmenau, spricht über Energiemanagement für die Industrie. Ifesca verweist auf der Firmenhomepage auf zwei Software-Anwendungen, die mit künstlicher Intelligenz helfen sollen, völlig neue Effizienz-Niveaus zu erreichen und nahezu in Echtzeit arbeiten. Nach der Frühstückspause geht es weiter mit drei Vorträgen, gehalten von Fachleuten aus Jena, Darmstadt und Esslingen, die zum Thema haben wie Machine Learning unter anderem für die Qualitätssicherung und in der Automobilentwicklung genutzt wird, Praxisbeispiele sind dabei.

Vorträge über KI von Experten

Um Künstliche Intelligenz im Interesse zusätzlicher Wertschöpfung im Büro geht es bei Jona Dunkel, der beim Berliner Unternehmen „workist“ arbeitet. Die Auftragsverarbeitung und Auftragsbestätigung sollen beschleunigt und Menschen von sich wiederholenden Arbeitsgängen befreit werden. Mit weiteren Themen beschäftigen sich Vorträge der Fachleute aus Suhl, Erfurt, Furtwangen, dem Eichsfeld und dem Verein „eco - Verband der Internetwirtschaft“, der seinen Sitz in Berlin und Köln hat. Christine Neubauer vom Verband und Andreas Vogel vom Eichsfelder Schraubenwerk erörtern ein Praxisbeispiel unter dem Motto „KI im technischen Service“.

Das Schlusswort hält wieder Christian Döbel. Der Doktor-Ingenieur ist Professor für Automatisierungs- und Regelungstechnik an der Dualen Hochschule Gera-Eisenach. Nach den Vorträgen gibt es die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Die Pausen werden erfahrungsgemäß für einen angeregten fachlichen Austausch genutzt. Eingeladen sind auch Schüler und Studenten.

Die Anmeldung zu der Veranstaltung ist noch bis zum Vortag unter konferenz@cc-online.eu möglich. Die Teilnahmegebühr beträgt 285 Euro je Teilnehmer.