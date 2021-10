Kürbisse in vielen Varianten

Herbstzeit ist Kürbiszeit. Doch mit dem runden Gemüse kann man auch schaurige Gestalten zu Halloween basteln.

Schwergewichte in Bestform sind jetzt überall auf Wochen- und Supermärkten oder in Hofläden zu finden. Gemeint sind natürlich in dieser Jahreszeit die Kürbisse, die in der Herbstzeit einfach dazu gehören.

Fasziniert bin ich jedes Mal über die unterschiedlichen Formen und Farben des Fruchtgemüses. Kaum einer weiß, dass rund ein Kilogramm der Kürbisse im vergangenen Jahr pro Kopf verbraucht wurde. Das hört sich zwar nicht viel an, doch der Verbrauch ist gegenüber 2019 um zehn Prozent angestiegen. Und Deutschland entwickelt sich dabei langsam zu einem Kürbisland, denn mittlerweile stammen bereits 85 Prozent aus heimischer Produktion.

TLZ-Newsletter für Gotha Jetzt kostenlos zum täglichen Newsletter für Ihre Region anmelden! E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Der beliebteste Kürbis scheint der Hokkaido zu sein, denn diesen kann man herrlich für Suppen oder Eintöpfe verwenden. Bei den Kindern ist natürlich zu Halloween der riesengroße Speisekürbis beliebt. Am besten man sichert sich schon mal ein Exemplar, denn in zwei Wochen werden diese vor den Haustüren für schaurige Momente sorgen.

Freunde von mir wollen sich in diesem Jahr am Kürbisschnitzen beteiligen und diesen dann vor die Haustür stellen. Mal sehen, ob sie es hinbekommen. Spaß macht es auf jeden Fall. Bereits jetzt werden Zeichnungen angefertigt, wie das schaurige Gesicht aussehen soll.