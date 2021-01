Kultourstadt Gotha blickt vorsichtig auf 2021

Kirchenmusikdirektor Jens Goldhardt, Isabell Hofmann (Leiterin Amt für Stadtmarketing, Kultur und Tourismus der Stadt Ohrdruf), der Ohrdrufer Bürgermeister Stefan Schambach, Claudia Müller von der KulTourStadt Gotha GmbH, Oberbürgermeister Knut Kreuch und Christoph Gösel (Geschäftsführer KulTourStadt Gotha GmbH) ziehen gemeinsam an einem Strang für das Bachfest 2021 und hoffen, dass es nicht ausfallen muss.

Gotha Große Hoffnung ruht auf dem Bachfest in Gotha und Ohrdruf

Auf das Veranstaltungsjahr 2021 blickt die Kultourstadt-Gesellschaft Gotha mit Hoffnung, aber auch großer Vorsicht. „Wir planen nichts“, sagt Geschäftsführer Christoph Gösel, „da die Erfahrungen des ersten Lockdowns gezeigt haben, dass erst die Rahmenbedingungen stehen müssen, bevor man an die Planungen geht. Sonst verbrennen wir zu viel Energie.“ Dass diese Arbeit umsonst sein kann, hatte der Gothaer Weihnachtsmarkt 2020 gezeigt, der nach umfangreicher Vorplanung letztlich doch nicht stattfand.

Schunk-Ausstellung wird verlängert

Nichtsdestotrotz bietet der vorläufige Kalender der Kultourstadt einiges. Dabei werden auch die Veranstaltungen nicht vergessen, die im Herbst ein abruptes Ende fanden. Die Ausstellung der privaten Sammlung von Werner Schunk im Kunstforum wird verlängert bis 28. März. Darauf folgt voraussichtlich von Mai bis Juli eine Retrospektive auf Kurt W. Streubel, der als freischaffender Maler und Grafiker in Gotha gelebt hat. Die Landesfotoschau soll in den Schaufenstern der Stadt zu sehen sein. Zudem werden Ausstellungen der Kulturstiftung Thüringen anvisiert. Musikalisch ist Gothas große Hoffnung das Bachfest im August und September, an dem sich die Kultourstadt beteiligt.

Abstriche bei Frühjahrsveranstaltungen

Beim Blick auf das Frühjahr hat man dagegen schon Abstriche gemacht. Die Kulturnacht und auch die Reihen Lesen Live und Serenade werden nicht stattfinden. Auch ein Schlosshof-Open-Air soll es wegen der terminlichen Nähe zum Bachfest nicht geben.

Tickets bleiben gültig, Nicht-Rückgabe hilft

Für Ticketbesitzer von Veranstaltungen, die nicht durch die Kultourstadt ausgeführt werden, gelte: Sofern die Veranstaltung nicht verschoben wurde, das heißt: die Tickets weiterhin ihre Gültigkeit behalten, können die in der Gothaer Tourist-Information erworbenen Tickets nach deren Wiederöffnung dort zurückgegeben werden. Auf die Rückgabe zu verzichten, bleibe für die Kultourstadt eine Hilfe in der Krise.

Tierpark nutzt Schließzeit für Sanierung

Kulturort war im Sommer auch der Tierpark Gotha mit den Tierpark-Konzerten. Inwiefern diese 2021 eine Fortsetzung finden, hängt vom Stand der Pandemie-Bestimmungen ab. Die Zeit der Schließung nutzt man in dem Park dafür, dort zu sanieren, wo es sonst Einschränkungen für die Gäste gäbe, wie beim Baumschnitt. „Wir vertrauen natürlich auf die vielen Freunde des Tierparks, die uns dann hoffentlich im Frühjahr wieder stark besuchen“, sagt Christoph Gösel.