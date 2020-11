Kultourstadt Gotha schließt ihre Häuser

Entsprechend der Thüringer Verordnung zur Eindämmung des Coronavirus werden alle November-Veranstaltungen der Kultour-stadt Gotha GmbH sowie in den Veranstaltungshäusern Kulturhaus und Stadthalle abgesagt. Darüber informierte Pressesprecherin Maja Neumann. Dies schließe die Musikreihe Serenade im Deutschen Versicherungsmuseum sowie den Mädels-Flowmarkt in der Stadthalle mit ein. Der Weihnachtsmarkt in der Gothaer Innenstadt werde im November ebenfalls nicht stattfinden. Ob er im Dezember noch starten kann, müsse erst geklärt werden und hänge von der Entwicklung des Infektionsgeschehens ab.

Kunst-Forum, Stadthalle sowie Kulturhaus sind seit Montag für den gesamten Monat November geschlossen. Dies trifft auch auf die Tourist-Information zu. Die Mitarbeiter sind jedoch weiterhin von montags bis freitags von 10 bis 15 Uhr telefonisch unter: 03621/ 510 450 sowie per Mail an: tourist-info@gotha-adelt.de für Rückfragen erreichbar. Es finden vorerst keine Stadtführungen (auch Kasemattenführungen und Erlebnisrundgänge) statt. Der „Gotha adelt“-Laden bleibt geöffnet. Die Anzahl an Kunden, die sich gleichzeitig mit Mund-Nasen-Schutz in diesen Räumlichkeiten aufhalten dürfen, wird auf vier Personen begrenzt.