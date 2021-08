Kulturforum „Die Loge“: Von Gotha nach Berlin und zurück

Gotha. Kulturforum „Die Loge“ mit Wolfgang Steguweit

Wolfgang Steguweit kennt Schloss Friedenstein aus jahrzehntelangem Berufsleben. Der renommierte Museumsmann und Numismatiker trat 1971 – vor genau 50 Jahren – seinen Dienst als Leiter des Münzkabinetts der Museen der Stadt Gotha an. Ein schöner Anlass für Oberbürgermeister Knut Kreuch (SPD), um Steguweit am Mittwoch, 1. September, zum Gothaer Kulturforum „Die Loge“ in den Bürgersaal des Rathauses einzuladen. Ab 17 Uhr wird Steguweit aus seinen Museumsjahren, zur Hälfte in Gotha und Berlin verbracht, berichten und zeitgeschichtlich spannende, auch erschütternde Details vor und nach 1989 erstmals enthüllen, kündigt die Stadtverwaltung an. Dabei soll der Gemäldediebstahl 1979 aus Schloss Friedenstein mit den persönlichen und allgemeinen Auswirkungen im lokalen Umfeld eine wichtige Rolle spielen.

Der Eintritt zum Kulturforum „Die Loge“ ist frei. Wer die Veranstaltung besuchen möchte, muss sich vorab bei der Stadtverwaltung Gotha anmelden: presse@gotha.de oder 03621 222-234.

Die Stadtverwaltung weist darauf hin, dass für die Veranstaltung gelten die aktuellen Bestimmungen der Thüringer Verordnung zur Regelung infektionsschutzrechtlicher Maßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus gelten.